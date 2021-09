Campionato italiano di tiro con l'arco specialità 3D, appuntamento al Laceno Una disciplina affascinante e poco nota, sarà possibile ammirare le gare dal 24 al 26 settembre

Tutto pronto per la quattordicesima edizione del campionato italiano di tiro con l'arco, specialità 3D. Domani, alle 15, presso la Sala Consiliare del Comune di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione sportiva, che si terrà dal 24 al 26 settembre 2021 sull'altopiano del Laceno, bagnato dal suggestivo e celebre lago. La competizione, che richiamerà, ovviamente, arcieri da tutta Italia, è stata organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri della Stella” di Rotondi. Come ricordato nel regolamento della FITARCO, il tiro con l'arco specialità 3D è assimilabile a un'atavica caccia immaginaria che si divide in quattro divisioni, relative alle tipologie di arco ammesse: compound, arco nudo, istintivo e longbow. Come ricordato in un approfondimento dei colleghi di sportorino.com, le sagome raffigurano un gran numero di animali domestici e selvatici: orsi, camosci, cervi, conigli, galli e tacchini, tartarughe e alligatori, uccelli rapaci, cinghiali e persino insetti. L’obiettivo è scagliare la freccia in prossimità della “zona vitale” dell’animale; il centro perfetto vale quindi 11 punti, mentre i cerchi concentrici (o le forme irregolari concentriche) più esterni ne valgono rispettivamente 10 e 8. Tutte le altre parti della sagoma valgono 5 punti, mentre mancarla equivale a uno zero, indicato con M (missed, cioè “mancato”).