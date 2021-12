Sandro Abate, Comella: "Società solida, usciremo da questo periodo negativo" Il direttore sportivo: “Alex? Speriamo possa attirare altri campioni”

Per la Sandro Abate è il momento del turno infrasettimanale. Abate e compagni affronteranno mercoledì la Vitulano Drugstore Manfredonia, match valido per la dodicesima giornata nel campionato di Serie A. Appuntamento al PalaDelMauro con fischio d’inizio alle 20. I verdeazzurri, nel pieno di una striscia di risultati negativi, sono chiamati ad invertire subito il trend per tenere acceso l’obiettivo delle Final Eight di Coppa Italia. E la società irpina riparte proprio dal mercato di riparazione: dopo i trasferimenti di Ramon e Lolo Suazo, è il momento di accogliere il nuovo pivot Alex. I ragazzi di mister Scarpitti, dopo il match di mercoledì contro i biancocelesti, dovranno recuperare immediatamente le energie per la trasferta di sabato contro la Meta Catania Bricocity.

Dopo le parole di mister Scarpitti, il direttore sportivo e vice allenatore Vinicio Comella ha fatto il punto della situazione: “Siamo l’unica società ad aver sbloccato qualcosa nel mercato e questo ci rende orgogliosi. Nonostante le difficoltà ha dimostrato di essere forte e solida e non si fermerà ad Alex. Ha fatto un sacrificio enorme facendo venire qui un campione di un certo livello. È arrivato qui perché c’è stata la volontà da parte della proprietà di fare questo importante investimento che speriamo attirerà altri giocatori a voler far parte del nostro progetto. Un campione umile di questo calibro lo può fare. In questo momento ci manca un mancino che possa sostituire Lolo Suazo. Trovalo significherebbe riuscire a competere nuovamente ad alti livelli. Il gruppo fortunatamente non ha più problematiche, ama la città e vuole uscire da questa situazione. La promessa che faccio alla piazza avellinese è che la Sandro Abate riuscirà ad uscire il prima possibile da una classifica che non ci appartiene.”