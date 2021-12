Sandro Abate dritta alla Meta, colpaccio a Catania: 2-4 Secondo successo consecutivo per il roster di mister Scarpitti

La Sandro Abate si impone contro la Meta Catania e conquista la seconda vittoria consecutiva. Gli irpini, dopo il successo casalingo contro la Vitulano Drugstore Manfredonia (6-2), interrompono la striscia di otto risultati utili consecutivi degli etnei e chiudono la gara sul risultato finale di 2-4. Per i padroni di casa a segno Cruz e Vaporaki; doppietta di Alex e gol di Pazetti e Dalcin per gli irpini. Per Abate e compagni sono 17 i punti in classifica. All’orizzonte, il derby contro la Feldi Eboli, in programma il 28 dicembre, al PalaSele di Eboli. Per la prima volta in regular season, il match sarà trasmesso in diretta Sky.

Primo tempo – Prima frazione di gioco caratterizzata da poche azioni interessanti. La Sandro Abate risponde bene in fase difensiva ed è più cinica rispetto ai padroni di casa. Determinanti, per gran parte del primo tempo, gli estremi difensori di entrambe le compagini. Thiago Perez, in un paio di occasioni create dalla Meta Catania, non da preoccupazioni ai suoi, dall’altro lato, Daniele Dovara, compie dei veri e propri miracoli per evitare la rete del vantaggio a favore degli irpini. L’equilibrio domina fin quando il cronometro segna 18 minuti e 30 secondi: la Sandro Abate, da palla inattiva, riesce a sbloccare il match grazie alla rete di Alex. Quarto gol in due gare con la maglia verdeazzurra per il pivot. È lo stesso numero 11, poco dopo, a sfiorare la doppietta. La Meta Catania si rende pericolosa negli ultimi secondi della prima frazione, ma non c’è più tempo. Parziale di 0-1 al PalaCatania.

Secondo tempo – La Sandro Abate vuole portare a casa la vittoria a tutti i costi e trova, dopo 1 minuto e 35 secondi dalla ripresa, la rete che vale il raddoppio. È Dalcin il marcatore. La Meta Catania deve far fronte ad una sveglia Sandro Abate che non concede spazi agli etnei. Gli irpini non vogliono accontentarsi ed allungano il vantaggio: questa volta è Pazetti l’autore del gol. È 0-3 a circa 6 minuti dal triplice fischio. Mister Lopez schiera Matamoros nel ruolo di power-play ed ottiene subito il risultato sperato. Thiago Cruz fa rientrare in partita gli etnei. La Meta Catania, però, commette un errore con il portiere di movimento ed Alex ne approfitta: doppietta del numero 11. Il risultato è momentaneamente sull’1-4. Si complica la gara per i padroni di casa, che vanno in inferiorità numerica dopo il doppio giallo per Campoy, che è costretto a lasciare il parquet. I verdeazzurri non approfittano al meglio di questa situazione e gli etnei tornano in parità numerica, schierando ancora il power-play. Riesce ancora nell’intento mister Lopez e Vaporaki accorcia le distanze. Ma non c’è più tempo. Termina 2-4 il match tra Meta Catania e Sandro Abate.

Il tabellino.

Meta Catania Bricocity – Sandro Abate 2-4

Marcatori: pt 18’30” Alex; st 1’35” Dalcin, 12’30” Pazetti, 13’ Cruz, 13’30” Alex, 18’32” Vaporaki.

Meta Catania Bricocity: Tornatore, Rossetti, Silvestri, Musumeci, Taliercio, Messina, Campoy, Vaporaki, Baio, Matamoros, Galan, Cruz, Licandri, Dovara. All. Lopez.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Festa, Alex, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo. All. Scarpitti.

Note: Espulsioni: Campoy per somma di ammonizioni. Ammoniti: Campoy, Avellino, Galan, Matamoros.

Arbitri: Marco Moro (Latina), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia). Crono: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria).