Sandro Abate, missione Final Eight al rientro dalla sosta Classifica ancora aperta e fame di vittoria: testa al match contro Eboli

Una pausa prima di continuare la caccia alle Final Eight. Il campionato di Serie A di futsal osserva la sosta nazionali e la Sandro Abate ricarica le batterie per continuare il cammino tracciato da mister Scarpitti. Abate e compagni, dopo la striscia di quattro risultati negativi consecutivi, hanno ritrovato la loro identità, smarrita in seguito alle dimissioni improvvise del tecnico Gianfranco Angelini. Il trend degli irpini è stato invertito conquistando due vittorie di carattere, prima contro la Vitulano Drugstore Manfredonia (6-2), successivamente contro la Meta Catania Bricocity (2-4). A cambiare le sorti del club irpino è stato anche l'arrivo del pivot Alex, autore già di cinque reti in due gare giocate. Nell'ottica di rafforzamento della rosa, lo spagnolo potrebbe non essere l'unico innesto in questo mercato di riparazione. Per la Sandro Abate ora vincere è l'imperativo in ottica Final Eight, di cui il pass non sembra essere scontato in questo campionato ostico. Le uniche due squadre ad aver messo un'ipoteca sulla qualificazione sono la Syn-Bios Petrarca, capolista con 34 punti, e i campioni d'Italia in carica dell'Italservice Pesaro, con 30. Al termine del girone d'andata mancano solo due giornate: per il roster verdeazzurro ci sarà prima il derby contro la Feldi Eboli sul parquet del PalaSele, in programma il 28 dicembre, sotto i riflettori di Sky, successivamente, a gennaio, il match contro la Came Dosson. A fare da spartiacque al giro di boa, ci sarà una lunga sosta nazionali che prevede un mese di fermo al campionato di Serie A.