Benedetto: "Ripartiremo da una classifica diversa ed è il primo passo" Meta Formia - Del Fes Avellino 50-69, il commento del coach della squadra irpina dopo la vittoria

"Alla fine siamo riusciti a vincere su un campo difficile, contro una squadra che non aveva nulla da perdere. Siamo riusciti a vincere di 19. Venga dimostra che il lavoro paga, è entrato con la giusta voglia e ha raccolto i frutti di quanto fatto insieme e ha fatto lui in allenamento". Così Giovanni Benedetto ha commentato la vittoria della sua Del Fes Avellino contro il Meta Formia: "Non possiamo dimenticarci però dei compagni. Ci siamo ripresi la gara. Potevamo fare una gara migliore, ma Formia ti fa giocare male. Siamo stati bravi a portarci due punti pesanti a casa e cominciamo a guardare la classifica in modo diverso per ripartire con la giusta voglia e determinazione nel nuovo anno".

Qualche errore di troppo, ma il coach sottolinea la vittoria preziosa: "Non credo che ci sia superficialità. Non sarà stata la miglior partita per qualcuno, ma voglio guardare al bicchiere mezzo pieno. - ha aggiunto Benedetto - Abbiamo vinto di 19 e nel prossimo anno avremo l'opportunità per uscire definitivamente dalla parte bassa della classifica. Mi preme fare gli auguri ai ragazzi, ai dirigenti, presenti in ogni dove. Faccio gli auguri ai tifosi, a chi ci sta vicino. Ora è il momento di stare in famiglia e stare tranquilli. Dal giorno 27 riprenderemo a lavorare per poi concedere altre ore di riposo in avvio del 2022. Speriamo di iniziare, quando ci ritroveremo, con un'atmosfera diversa. Certamente ripartiremo con una classifica diversa rispetto a quando sono arrivato".