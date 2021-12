Sandro Abate, Dalcin: "Guardarsi dietro per arrivare in alto" Il commento del laterale, autore della tripletta contro la Feldi Eboli

Sandro Abate – Feldi Eboli 4-2, il commento del laterale irpino “Duda” Dalcin: “Sappiamo le difficoltà che abbiamo affrontato, la nostra è stata una prova di carattere, maturazione e forza. Per tutto il cuore che la squadra ci sta mettendo meritiamo qualcosa di più. Speriamo di poterci togliere tante soddisfazioni. Ricordo quando dicevo di doverci guardare alle spalle per poter arrivare tra le parti alte, ad oggi penso che dobbiamo ragionare ancora così. Riguardo me stesso spero di poter migliorare sempre, con tanto lavoro e umiltà”.