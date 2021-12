Sandro Abate, Scarpitti: "Forte personalità in un momento difficile" Il commento del tecnico verdeazzurro dopo la vittoria contro la Feldi Eboli

Sandro Abate – Feldi Eboli 4-2, il commento del c.t. irpino Fausto Scarpitti: “È stata una vittoria meritata, la squadra ha espresso uno spirito di sacrificio fuori dal comune. In un momento di così forte difficoltà so di poter contare su un gruppo di uomini come questo. Questa vittoria contro la Feldi Eboli ci riapre la strada per le Final Eight, fino a tre settimane fa pensavamo a non retrocedere. La nostra è una squadra creata in un momento difficile, abbiamo avuto una fase transitiva. Già nelle ultime due sconfitte la squadra stava reagendo, ora i fatti ci danno ragione”.