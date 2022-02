Sandro Abate, Creaco: "Grande prestazione, dobbiamo continuare così" Le parole dell'universale al suo esordio in maglia irpina

Sandro Abate - Todis Lido di Ostia 1-1, il commento dell'universale Angelo Creaco: "Voglio far i miei complimenti al portiere Di Ponto, che ha fatto delle grandi parate in un paio di mie occasioni. Per quanto riguarda noi, abbiamo disputato una grande prestazione e dopo due mesi di inattività non era facile. I nostri ritmi sono stati elevati, abbiamo pressato bene la palla e li abbiamo messi in difficoltà, peccato che non siamo riusciti a ribaltare completamente il risultato. Questa mentalità e questa forza devono essere la base del nostro cammino. Il mio esordio al PalaDelMauro? Le emozioni sono tante e tutte positive. Sono felice di essere qui, in questa rosa di grandi professionisti e una società che fin da subito è stata disponibile. Sono davvero contento".