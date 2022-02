Thiago Perez: "Veniamo da un periodo difficile, Final Eight giusto premio" Il commento del portiere dopo il match tra Sandro Abate e Lido di Ostia

Sandro Abate - Todis Lido di Ostia 1-1, il commento dell'estremo difensore Thiago Perez: "La Todis Lido di Ostia è una squadra con molta grinta ed energia, ora stanno venendo fuori anche le qualità. Loro venivano dalla vittoria contro il Pescara e sapevamo fosse un avversario ostico. Il livello del campionato è questo, ogni gara è difficile e i dettagli fanno la differenza. Final Eight? La qualificazione sarebbe il giusto premio per il lavoro svolto in un momento difficile. Ora, grazie alla società e a mister Scarpitti, siamo più forti e uniti che mai".