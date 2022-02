Lido di Ostia, Grassi: "Prestazioni ottime, il pareggio è il giusto risultato" Le parole del mister romano dopo il pari contro la Sandro Abate

Sandro Abate - Todis Lido di Ostia 1-1, il commento di mister Grassi: "In questa gara abbiamo sempre dimostrato di essere in campo, è solo mancato il gol. Veniamo dall'ottima prestazione contro il Pescara e venire qui dopo due giorni è una cosa anormale. Negli ultimi sei giorni abbiamo affrontato tre squadre, tra cui la Sandro Abate, che fanno un altro tipo di campionato. Gli irpini erano ben messi in campo con dei giocatori importanti. É stata una partita combattuta, loro hanno avuto le loro chance, noi le nostre. Per me il pareggio è il risultato giusto. Questo è un campionato importante, dove nessun risultato è scontato e dobbiamo ragionare partita dopo partita come se fosse sempre una finale. Martedì c'è il Polistena e domenica il Real San Giuseppe, il tour de force è ancora lungo".