Sandro Abate, Scarpitti: "Meritavamo qualcosa in più, ora testa all'L84" Il commento del tecnico irpino dopo il pareggio contro il Lido di Ostia

Sandro Abate - Todis Lido di Ostia 1-1, il commento di mister Scarpitti: "É stata la partita che ci aspettavamo. La Todis Lido di Ostia ha dimostrato sia contro il Pescara, sia contro l'Olimpus Roma, quindi due corazzate di questo campionato, di essere una squadra viva che può mettere in difficoltà. In fin dei conti, la partita, l'abbiamo gestita com volvamo, solo che non siamo riusciti a capitalizzare. Dal loro canto, sono stati bravi a sfruttar ogni possibilità che abbiamo concesso. Potevamo meritare qualcosa in più ma, tutto sommato, il pareggio ci può stare come risultato".

"Anche quando abbiamo schierato Ugherani nel ruolo di portiere di movimento, sapevamo che loro avrebbero difeso bene. Non siamo riusciti a gestirla al meglio, ma sapevamo che avremmo avuto difficoltà. Final Eight? Noi, per forza di cose, viviamo alla giornata quindi ora abbiamo in testa la gara di martedì contro l'L84. Chiaro che contro la Came Dosson, il 1 marzo, ci giochiamo qualcosa di speciale. Poter arrivare alle Final Eight con il percorso svolto finora sarebbe qualcosa di eccezionale. Per il momento, però, pensiamo a conquistare quanti più punti possibili".