Sandro Abate, Scarpitti: "Tour de force duro ma decisivo " Alla vigilia della gara contro il Pescara. Start alle 18,30

Per la Sandro Abate il tour de force è alle porte. Gli irpini, dopo la vittoria contro l’L84 (0-2), si appresta a scendere in campo, domani, per il match contro il Futsal Pescara. La gara, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, avrà inizio alle 18,30, al “PalaRigoPiano”. Dopo soli tre giorni, invece, ci sarà la gara contro la Came Dosson, decisiva per le sorti delle Final Eight di Coppa Italia. Appuntamento, quindi, a martedì, alla palestra comunale di Dosson di Cassier, con fischio d’inizio alle 20,45.

Alla vigilia del match contro gli abruzzesi, parola al mister degli irpini Fausto Scarpitti, che ha analizzato la vittoria contro l’L84: “È stata una vittoria sofferta giunta al termine di una gara equilibrata. I piemontesi si stavano facendo valere negli altri match contro le grandi squadre del campionato, quindi, si trattava di una vittoria tutt’altro che scontata. Sicuramente c’è stato qualche errore di troppo che è stato salvato dalle parate di Thiago Perez. La squadra, però, ha dimostrato di avere grande spirito di sacrificio conquistando 4 punti in due gare, con solo una rete subita”.

Domani la gara contro il Futsal Pescara: “Si tratta di una squadra esperta, con giocatori che sono lì da tanti anni che hanno fatto la storia del futsal italiano. Quindi la qualità è molto alta. Inoltre, hanno recuperato alcuni elementi importanti come Mammarella e Murilo. Ci aspetta un match difficile. Dal nostro canto, ci stiamo preparando al meglio e siamo molto ottimisti riguardo la nostra prestazione. Sapremo di andare incontro alla difficoltà tipiche di un match di questo livello, ma siamo tranquilli e concentrati”.

Inizia ufficialmente il tour de force: “Tutte le squadre hanno un calendario compresso. Fino a metà marzo avremo un rullino di marcia complicato da gestire. Anche i cartellini gialli si iniziano ad accumulare, quindi di conseguenza ci saranno squalifiche. La squadra attualmente sta abbastanza bene, considerando i vari acciacchi che sono la conseguenza di queste gare ravvicinate, ma fa parte del gioco. Nonostante ciò, sotto il punto di vista psicologico sono fiduciosi e sa di poter dare molto in campo. Questo è un momento decisivo della stagione”.