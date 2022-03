Beffa di ritorno per la Sandro Abate: 5-4 e k.o. contro l’Olimpus Roma Fuochi d’artificio al PalaOlgiata: i capitolini la ribaltano nel finale

La Sandro Abate viene beffata al “Pala Olgiata” in un rocambolesco match contro l’Olimpus Roma. Gli irpini, nella gara valida per il recupero della sedicesima giornata nel campionato di Serie A, sono andati k.o. sul risultato finale di 5-4. Doppietta di Dimas e reti di Nicolodi, Caio Junior, e Marcelinho per i padroni di casa; per i verdeazzurri, invece, Alex, Dalcin (rigore), Richar e Danicic (tiro libero). Dopo il momentaneo vantaggio nel secondo tempo a favore degli irpini (4-3), i capitolini ristabiliscono la parità a 15 secondi dal triplice fischio e ribaltano il risultato con una rete sul suono della sirena. Gli irpini, nel match d’andata, terminato sul risultato finale di 5-4, conquistarono i tre punti in maniera verosimile: gli uomini di mister Angelini vinsero la gara grazie al gol di Dalcin allo scadere.

Olimpus Roma – Sandro Abate 5-4

Marcatori: pt 16’42” Dimas, 17’41” Alex; st 11’12” Nicolodi, 12’24” rig. Dalcin, 12’35” Richar, 17’19” Caio Junior, 18’07” t.l. Danicic, 19’44” Dimas, 19’59” Marcelinho.

Olimpus Roma: Tondi, Tres, Marcelinho, Dimas, Schininà, L. Pizzoli, Bagatini, Mateus, Grippi, Nicolodi, Di Eugenio, Caio Junior, Giammarile, Ducci. All.: D'Orto

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Santoro, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Danicic, Rizzo. All.: Scarpitti.

Note: Espulsioni: st 6’12” Alex e 9’1” Avellino per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tres, Rizzo, Schininà e Grippi.

Arbitri: Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Fabio Maria Malandra (Avezzano). Crono: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia).