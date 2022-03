La Sandro Abate riparte contro l’Aniene: 1-6 alla Sky Arena Irpini già in netto vantaggio nel primo tempo; nella ripresa, consolidano il risultato

La Sandro Abate non sfigura sotto i riflettori di Sky e rifila una goleada alla Ciampino Aniene. I verdeazzurri, dopo la beffa subita negli ultimi secondi contro l’Olimpus Roma (5-4) lo scorso lunedì, si riscattano e tornano alla vittoria terminando la gara contro gli aeroportuali sul risultato finale di 1-6. La gara, valida per la ventitreesima giornata nel campionato di Serie A, è andata in scena alla Sky Arena di Salsomaggiore Terme. A decidere il risultato sono state le doppiette di Richar e Dalcin e le reti di Ugherani e Bizjak; di Joao Salla l’unica rete della Ciampino Aniene. Abate e compagni salgono a quota 30 punti in classifica con due gare da recuperare: si tratta dei match contro la Syn-Bios Petrarca e la Cormar Polistena. Gli uomini di mister Scarpitti, inoltre, resteranno fermi un’altra settimana per gli impegni delle altre compagini con le Final Eight di Coppa Italia.

Il tabellino.

Ciampino Aniene – Sandro Abate 1-6

Marcatori: pt 1’13” Ugherani, 13’01” Dalcin, 16’18” Bizjak, 17’36” Richar, 19’17” Joao Salla; st 5’09” Dalcin, 10’39” Richar.

Ciampino Aniene: Casassa, Isi, Raubo, Divanei, Joao Salla, Bertolini, Guti, Wilde, Diaz, Pilloni, Ferretti, De Filippis. All.: Ibañes.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Danicic, Petrillo, De Luca, Santoro, Creaco, Richar, Bizjak, Rizzo. All.: Scarpitti.

Note: Espulso al 11’45” pt Abate; st 3’28” Wilde. Ammoniti: Ugherani, Wilde.

Arbitri: Andrea Saggese della sezione di Rovereto, Martina Piccolo della sezione di Padova e Elena Lunardi della sezione di Padova. Crono: Carmine Genoni della sezione di Busto Arsizio.