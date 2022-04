Sandro Abate, occhi puntati sul derby contro il Real San Giuseppe Stasera, al PalaDelMauro, start alle 20,30. Scarpitti: “Tifosi fanno la differenza”

È tempo di derby in casa Sandro Abate. Gli irpini, dopo la vittoria alla Sky Arena contro la Ciampino Aniene (1-6), tornano in campo questa sera per il match contro il Real San Giuseppe. La gara, valida per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A, si giocherà sul parquet del PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20,30. Il tecnico irpino, Fausto Scarpitti può mettersi alle spalle i problemi legati al Covid e agli infortuni, potendo contare su tutta la rosa: “Dopo i vari acciacchi abbiamo avuto finalmente l’opportunità di allenarci tutti insieme. Per il derby di stasera solo capitan Abate non sarà dei nostri, squalificato, mentre gli altri sono tutti a disposizione”. Intanto, carica i suoi e scandisce l’attesa per un derby a tutti gli effetti: “Il Real San Giuseppe vorrà sicuramente reagire dopo la sconfitta contro la Feldi Eboli ma, dal nostro canto, abbiamo la necessità di conquistare punti. Non abbiamo intenzione di lasciare spazio agli avversari e, inoltre, dobbiamo farci perdonare la gara d’andata”.

Per i verdeazzurri, che hanno osservato una settimana di sosta forzata per gli impegni delle altre compagini nelle Final Eight di Coppa Italia, i prossimi trenta giorni saranno di fuoco. In ordine cronologico, ci sarà da affrontare la Syn-Bios Petrarca, la Cormar Polistena, il Napoli Futsal, l’Italservice Pesaro e la Vitulano Drugstore Manfredonia. “Questo piccolo tour de force sarà estremamente importante per noi, complici anche i due recuperi contro Padova e Polistena. In ottica classifica, possiamo recuperare qualche punto, ma ciò che mi auguro è di avere tutti i ragazzi a disposizione”. Infine, mister Scarpitti, lancia l’appello a tutta la comunità avellinese: “Il pubblico fa sempre la differenza. Per i ragazzi è importante e noi contiamo sui tifosi”.