Del Fes Avellino, confermate le positività: sarà rinviata la gara con Pozzuoli La squadra irpina ha già saltato la gara dello scorso weekend

Persiste la criticità covid nel gruppo squadra della Del Fes Avellino. La squadra irpina non scenderà in campo contro la Virtus Bava Pozzuoli per il derby in programma domani al PalaErrico. La Del Fes aveva già saltato la sfida dello scorso weekend sul parquet del Lapietra Monopoli. Diventano due, quindi, le gare da recuperare per i ragazzi di coach Giovanni Benedetto, che avevano prodotto un rilancio netto nel cammino stagionale prima dello stop motivato dal covid.

La nota ufficiale - "L’ASD Delfes comunica che, a seguito dei controlli anticovid-19 effettuati nella mattinata odierna, sono state confermate le positività di alcuni atleti all’interno del gruppo squadra. I tesserati, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e continueranno ad osservare il periodo di quarantena presso il proprio domicilio. La società, nel rispetto del protocollo Fip, ha provveduto a comunicare i casi agli organi competenti. Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Nazionale Pallacanestro disporranno il posticipo della gara di domani contro Pozzuoli".