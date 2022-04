Scarpitti: "Siamo una grande squadra e possiamo giocarcela con tutti" Il commento del tecnico irpino dopo la vittoria contro la Syn-Bios Petrarca

Syn-Bios Petrarca – Sandro Abate 2-3, il commento di mister Fausto Scarpitti: “Abbiamo giocato una partita pazzesca. È stata una vera e propria impresa viste le tre squalifiche e i ragazzi non in perfetta condizione fisica. Molti di loro hanno dovuto stringere i denti. Usciamo da questo campo con la consapevolezza di essere una signora squadra e di potercela giocare con tutti alla grande. La sconfitta contro il Real San Giuseppe bruciava, dopo un primo tempo giocato bene. A parer mio il k.o. non è stato del tutto meritato. Siamo felici per la vittoria contro la Syn-Bios Petrarca e la dedichiamo a Vinicio Comella”.