Scarpitti: "Siamo molto fiduciosi. Possiamo toglierci tante soddisfazioni" Così il tecnico degli irpini dopo la vittoria contro il Napoli Futsal

Napoli Futsal – Sandro Abate 3-4, il commento del tecnico degli irpini, Fausto Scarpitti: “La squadra ha avuto un cambiamento dal punto di vista mentale, ora c’è molta più fiducia. Prima, una partita del genere, non l’avremmo mai vinta. Ora c’è più consapevolezza dei propri mezzi riuscendo anche a rientrare in partita quando siamo sotto, cosa che prima è stata fatale per noi. Bisogna rimanere sempre umili e dobbiamo sapere che c’è tanto per cui soffrire ma, di questo passo, possiamo toglierci tante soddisfazioni”.