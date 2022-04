Basket, Del Fes Avellino: c'è Formia per il pokerissimo Serie B (girone D): chance di attacco alla zona che vale la salvezza senza playout

Alle 18 la Del Fes Avellino scenderà in campo contro il Meta Formia, già retrocesso, per la ventottesima e terzultima giornata del girone D di Serie B. La squadra irpina ha l'occasione casalinga per firmare la quinta vittoria di fila, utile per cullare il sogno della salvezza senza passare per i playoff. La Del Fes ha due gare da recuperare rispetto alla squadra che vanta il +2 momentaneo in classifica, la BPC Virtus Cassino, che sarà ospite della Virtus Arechi Salerno nel pomeriggio. È l'opportunità di firmare due punti preziosi anche in virtù di un turno che vede le avversarie dirette della Del Fes impegnate in sfide complicate. Forio sarà di scena ad Agrigento contro la capolista, Molfetta fa visita a Taranto e Monopoli ospita Reggio Calabria.

Serie B - Girone D, ventottesima e terzultima Giornata: Del Fes Avellino - Formia, Agrigento - Forio, Pozzuoli - Torrenova, Taranto - Molfetta, Sant'Antimo - Bisceglie, Monopoli - Reggio Calabria, Salerno - Cassino, Ragusa - Ruvo di Puglia.

Classifica dopo 27 turni

(Zona playoff - salvezza - playout - retrocessione diretta)

1) Agrigento 48

2) Bisceglie 38*

3) Ruvo di Puglia 38

4) Salerno 34

5) Ragusa 34

6) Taranto 32

7) Sant'Antimo 30

8) Torrenova 30

---------------------------

9) Reggio Calabria 28

10) Molfetta 22*

11) Cassino 20

---------------------------

12) Del Fes Avellino 18**

13) Pozzuoli 18*

14) Monopoli 16*

15) Forio 16*

---------------------------

16) Formia 2*

NB: * una gara da recuperare | ** due gare da recuperare | Formia già retrocessa