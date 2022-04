Basket, Del Fes Avellino - Formia 118-47. Allarme infortuni per gli irpini Serie B, coach Benedetto: "Stanno arrivando le partite più importanti, ma ci stiamo assottigliando"

"Era una partita che bisognava giocare per forza. Voglio fare comunque i complimenti ai ragazzi di Formia". Così Giovanni Benedetto ha commentato la vittoria della sua Del Fes Avellino sul Meta (118-47). "Ci mettono impegno e stanno onorando questo campionato nonostante le mille difficoltà che devono attraversare giorno dopo giorno. - ha spiegato il coach della squadra irpina - Un ringraziamento ai ragazzi e anche all'allenatore, che si dedica nonostante questa situazione un po' particolare che stanno attraversando".

L'infermeria - "La parte più difficile è contare i nostri infortunati, che sono ancora tanti. - ha aggiunto Benedetto - Abbiamo Allen (Agbogan, ndr) e Venga, che dovranno essere rivalutati bene martedì (domani, ndr). Venga dovrà mettere dei punti all'arcata sopraccigliare. E Allen dovrà fare una risonanza per capire cosa è successo al suo ginocchio. Stanno arrivando le partite più importanti, ma ci stiamo assottigliando sempre di più. Comunque, in ogni caso, la nostra squadra mostra voglia, determinazione e orgoglio e mercoledì torneremo in campo per portarci a casa una partita fondamentale". Sarà sfida contro il Lapietra a Monopoli.