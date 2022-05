Basket, Del Fes Avellino: il jolly salvezza nel derby con Pozzuoli Serie B (girone D), la squadra irpina rientra da Torrenova con il ko senza l'impiego di tre pedine

Si è interrotta dopo 6 vittorie la striscia positiva della Del Fes Avellino. La squadra irpina ha salutato Torrenova con una sconfitta netta, ma al termine di una gara in cui coach Giovanni Benedetto ha gestito le risorse. Norman Hassan, Allen Agbogan e Giuseppe Nicolò Basile non sono scesi in campo: la prospettiva degli avellinesi è legata all'attesa del jolly salvezza.

Mercoledì, con palla a due alle 20.30, la Del Fes sarà ospite della Virtus Bava Pozzuoli per un match decisivo. In palio ci saranno punti pesanti, con la squadra vincente che sarebbe poi lanciata verso la conferma in Serie B senza passare per i playout. La Del Fes e la Virtus condividono la quota 22 in classifica, che vale il sestultimo e il quintultimo posto della classifica. La quintultima forza del girone al termine della stagione regolare sarà costretta agli spareggi promozione, mentre la sestultima otterrà la salvezza tranquilla.

La Del Fes punta alla vittoria per firmare il +2 in classifica per l'allungo sulla zona playout a 40 minuti dal termine della stagione regolare e va sottolineata anche la differenza canestri negli scontri diretti (si ripartirà dal 56-67 con vittoria flegrea ad Avellino nel match d'andata). Il campionato della squadra di coach Benedetto terminerà poi domenica con la gara casalinga contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

Classifica dopo 29 turni

(Zona playoff - salvezza - playout - retrocessione diretta)

1) Agrigento 52

2) Bisceglie 40

3) Ruvo di Puglia 38*

4) Ragusa 38

5) Salerno 36

6) Taranto 34

7) Sant'Antimo 32

8) Torrenova 32

---------------------------

9) Reggio Calabria 32

10) Molfetta 24*

11) Pozzuoli 22*

---------------------------

12) Del Fes Avellino 22*

13) Cassino 20

14) Forio 18*

15) Monopoli 16

---------------------------

16) Formia -1*

NB: * una gara da recuperare | Formia già retrocessa