Basket, il destino è nelle mani della Del Fes: lo scenario a 40' dal termine La squadra avellinese è vicina alla conferma in Serie B senza passare per i playout

La Del Fes Avellino può guardare esclusivamente al proprio cammino e all'ultima sfida della stagione regolare. La vittoria di ieri sera sul parquet di Pozzuoli con il risultato di 71-74 ha garantito un aspetto fondamentale nella lotta salvezza. La squadra irpina ha determinato il +2 in classifica sulla Virtus Bava per l'undicesimo posto, che al termine della regular season vale la salvezza diretta. Il cammino della Del Fes non dipenderà dai risultati delle avversarie, ma esclusivamente dal risultato di squadra.

"La vittoria più importante sarà quella di domenica prossima. - ha affermato il coach degli avellinesi, Giovanni Benedetto - Non abbiamo ancora raggiunto nulla. Domenica giocheremo contro Ruvo e qui (a Pozzuoli, ndr) verrà Bisceglie a giocare. La Virtus Bava ha una partita in casa, difficile come ce l'abbiamo noi, ma la salvezza diretta ancora non ce l'abbiamo. Dobbiamo restare concentrati, attenti e fare un altro sforzo se vogliamo realmente guadagnare quello che penso ci siamo meritati dopo una stagione così tribolata e così difficile".

Lo scenario - La Del Fes è salva al termine della stagione regolare se vince contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia al PalaDelMauro o se perde la Virtus Pozzuoli in casa contro i Lions Basket Bisceglie.

Serie B - Girone D

Trentesima Giornata (domenica ore 18)

Del Fes Avellino - Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Virtus Bava Pozzuoli - Lions Basket Bisceglie

Classifica dopo 29 turni

10) Molfetta 24*

11) Del Fes Avellino 24

---------------------------

12) Pozzuoli 22

13) Cassino 20

14) Forio 18*

15) Monopoli 16

---------------------------

16) Formia -1*

NB: * una gara da recuperare | Formia già retrocessa