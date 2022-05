Basket, Serie B senza più asterischi. Del Fes Avellino, ecco la classifica Girone D: Molfetta batte Formia, Bisceglie passa a Forio d'Ischia. Domenica l'ultimo turno

I rinvii delle gare lungo la stagione, in particolar modo per gli stop covid delle varie squadre, avevano generato tanti asterischi nelle classifiche dei gironi di Serie B. Finalmente la terza serie nazionale si è messa alle spalle tutto l'elenco delle gare non giocate, recuperate nelle ultime settimane con le ultime disputate nella giornata di ieri. A 40 minuti dal termine della stagione regolare, verso l'ultimo turno in programma domenica (ore 18), tutti i team della Serie B hanno giocato 29 match e sono al lavoro per l'ultimo atto prima della fase playoff/playout del campionato.

Nel girone D, è stato un giovedì di recuperi con la Pavimaro Molfetta vincente sul Meta Formia (finale di 114-76) e salva aritmeticamente con un turno d'anticipo. I Lions Basket Bisceglie passano a Forio d'Ischia (65-78) e agganciano la Tecnoswitch Ruvo di Puglia al secondo posto. Bisceglie e Ruvo saranno le prossime avversarie della Virtus Bava Pozzuoli e della Del Fes Avellino, che scenderanno in campo per la salvezza diretta. Si ripartirà dal +2 irpino sui flegrei. In caso di arrivo a pari punti al termine della regular season, Pozzuoli può vantare la differenza canestri a favore sulla squadra avellinese.

Serie B - Girone D

Trentesima Giornata (domenica ore 18)

Del Fes Avellino - Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Virtus Bava Pozzuoli - Lions Basket Bisceglie

Serie B - Classifica a un turno dal termine

(Zona playoff - salvezza - playout - retrocessione diretta)

1) Agrigento 52

2) Bisceglie 40

3) Ruvo di Puglia 40

4) Ragusa 38

5) Salerno 36

6) Taranto 34

7) Sant'Antimo 32

8) Torrenova 32

---------------------------

9) Reggio Calabria 32

10) Molfetta 26

11) Del Fes Avellino 24

---------------------------

12) Pozzuoli 22

13) Cassino 20

14) Forio 18

15) Monopoli 16

---------------------------

16) Formia -1*

NB: * una gara da recuperare | Formia già retrocessa