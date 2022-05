Oceanika Nuoto Sturno, bronzo per Credenza nei 200 NP al Criterium Nazionale Nuoto Pinnato, ottima prestazione per l'atleta del club irpino a Lignano Sabbiadoro

Giuseppina Credenza ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 NP. Ottima prestazione per l'atleta della Oceanika Nuoto Sturno nel corso della gara del Criterium Nazionale di Nuoto Pinnato. Il club irpino sottolinea la soddisfazione per i risultati di squadra e per la medaglia conquistata da Credenza nell'evento disputato nelle giornate di sabato e domenica al Villaggio Sportivo Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. L'Oceanika Nuoto si conferma protagonista in ambito regionale e nazionale con il team guidato dall'allenatore, Denis Famiglietti. Nel mese di febbraio la società di Sturno ha festeggiato il titolo di campione italiano ottenuto da Davide Romano con i piazzamenti firmati da Luigi Ambrosone, Francesco D'Anna, Giuseppina Credenza e Federica Melchionna.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno