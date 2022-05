Basket, Del Fes Avellino - Forio: novità per Gara 3, ecco dove si gioca La squadra irpina è a un passo dalla conferma in Serie B dopo il 2-0 al PalaDelMauro

Era in programma alle 20.30 e al PalaBarbuto, ma l'orario e la sede di Gara 3 del playout tra il Forio Basket e la Del Fes Avellino è stato modificato. Si giocherà venerdì, ma non più nell'impianto sportivo napoletano, bensì al PalaEdilgen di Sant'Antimo, casa della Geko PSA. Cambia il parquet e la terza sfida della serie non è più fissato per le 20.30. La palla a due è stata anticipata alle 16.45.

Alla Del Fes occorre una sola vittoria per ottenere la salvezza in Serie B. La serie degli spareggi è sul 2-0 dopo la conferma del fattore campo da parte della squadra avellinese. I ragazzi di coach Giovanni Benedetto hanno vinto Gara 1 e Gara 2 al PalaDelMauro con pura gestione delle fasi critiche, poche, all'interno dei primi due match e appaiono in pieno controllo delle operazioni contro il Forio, costretto a un tris per ottenere la conferma in terza serie. Del Fes a un passo dalla salvezza, ischitani a rischio retrocessione: prossimo appuntamento venerdì alle 16.45 a Sant'Antimo e non più Napoli. Il PalaCasale di Forio è indisponibile.

Il commento post-gara di coach Benedetto: "La salvezza della Del Fes Avellino vale un campionato vinto"