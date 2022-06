Basket, la Del Fes Avellino vuole la conferma di Carenza: la prospettiva Pallacanestro, Serie B: la società irpina ripartirà da coach Benedetto in panchina

Giovanni Carenza è stato, senza dubbio, l'uomo del cambio di passo all'interno del gruppo in casa Del Fes Avellino. Dall'arrivo nei primi giorni di febbraio, il lungo ex Umana Chiusi, proveniente dalla Serie A2, ha garantito lo step di crescita a tutto il roster in compagnia del jolly pescato dalla Serie C Gold, Matteo Caridà, per una salvezza conquistata ai playout, ma sfiorata già nel percorso in regular season. La Del Fes punta alla conferma di Carenza per certificare la continuità anche sul parquet dopo averla centrata per la panchina con il rinnovo biennale di coach Giovanni Benedetto e per la dirigenza con la prosecuzione del rapporto con Paolo Rotondi e Antonello Nevola, già al lavoro per la squadra 2022/2023.

La società avellinese lavora sottotraccia e, ovviamente, l'impatto economico del rinnovo con Carenza può modificare e non poco la prospettiva del gruppo che sarà chiamato a inserirsi in una Serie B pronta alla rivoluzione in virtù della riforma attuata dalla FIP. Al momento sembra esserci distanza tra la domanda dell'entourage del giocatore e la proposta della Del Fes, ma il rapporto solido tra le parti può aprire a una soluzione. Carenza da top-player nella squadra futura, ma nel caso di un addio il valore economico potrebbe essere distribuito sui vari ruoli del quintetto o spostato su un altro big per la categoria.