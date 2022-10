Basket, Serie B: IVPC DelFes Avellino in testa con altre 4 squadre Prima con Sant'Antimo, Bisceglie, Ruvo di Puglia e Cassino, prossima avversaria degli irpini

Prima con la Geko PSA Sant'Antimo, i Lions Bisceglie, la Tecnoswitch Ruvo di Puglia e la BPC Virtus Cassino, che sarà la prossima avversaria degli irpini al PalaDelMauro: l'IVPC DelFes Avellino è reduce dalla vittoria contro la Virtus Bava Pozzuoli (67-76) per il 2 su 2 nell'avvio del cammino nel girone D di Serie B. Anche al PalaTrincone di Monteruscello sono arrivati buonissimi segnali per il gruppo avellinese, allenato da coach Giovanni Benedetto, capace nel tener botta sul rientro degli avversari e nel proporre una difesa attenta nell'ultima frazione per passare nel derby campano. Domenica (ore 18) per l'IVPC DelFes sarà sfida contro i ciociari, vincenti sabato sulla Lars Virtus Arechi Salerno.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Luiss Roma - Roseto 67-60

Cassino - Salerno 71-65

Sant'Antimo - Sala Consilina 65-62

Pescara - Caserta 56-66

Ruvo di Puglia - Taranto 66-52

Corato - Bisceglie 74-81

Pozzuoli - Avellino 67-76

Teramo - Monopoli 72-74

Classifica: Sant'Antimo, Avellino, Bisceglie, Cassino, Ruvo di Puglia 4; Monopoli, Salerno, Taranto, Caserta, Luiss Roma, Teramo 2; Roseto, Corato, Pescara, Pozzuoli, Sala Consilina 0

Foto: ufficio stampa Virtus Pozzuoli