IVPC DelFes Avellino, Crosariol: "Pausa utile, ora l'esame Taranto" Il coach della squadra irpina: "Sarà bello da allenatore poter far giocare Verazzo e Sandri"

Domenica, con palla a due alle 18, l'IVPC DelFes Avellino affronterà il CJ Basket Taranto al PalaDelMauro. Riparte il campionato di Serie B con l'obiettivo del poker per i biancoverdi. "Abbiamo lavorato tanto, soprattutto sulle nostre cose, in queste due settimane. - ha spiegato il coach dell'IVPC DelFes, Andrea Crosariol - Nella prima abbiamo lavorato sugli schemi, nella seconda abbiamo puntato dritti alla sfida in programma domenica: una squadra che corre molto, che ha gioco interno e tiro da 3 punti anche con i lunghi. Sarà una partita molto difficile, però ci stiamo preparando al meglio".

L'avversario

"Penso che Taranto sia una buona squadra. Hanno due punti meno di noi in classifica. Hanno due lunghi che stanno dominando nella seconda parte della stagione. Dovremo limitare soprattutto loro due e la corsa che sa presentare la squadra avversaria in generale".

La sosta del campionato

"Alla fine questi giorni ci hanno permesso di migliorare le nostre cose. Con tre vittorie di fila avevamo trend positivo alla sosta del campionato, ma non cambia nulla. Vale per tutti. Gruppo al completo? Siamo tutti, speriamo di giocare al massimo della forma e vedremo l'ingresso di Verazzo, la presenza insieme a Sandri. Sarà bello da allenatore poterli far giocare insieme".