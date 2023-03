Si avvicina il Giro d'Italia, Chiappucci fa tappa a Santo Stefano del Sole Appuntamento domenica nel comune irpino per ritirare un premio

Il giro di Italia sta per arrivare in Irpinia e la presenza di Claudio Chiappucci a Santo Stefano del Sole è il segnale che il grande evento si avvicina.

Domenica 2 aprile alle ore 19 "El diablo" Chiappucci sarà a Santo Stefano per ritirare un premio che il Comune ha voluto tributargli dalle mani del sindaco Gerardo Santoli e per una pubblica intervista in cui si ripercorrerà la sua immensa storia sportiva. Gli appassionati di ciclismo sono tutti in attesa.