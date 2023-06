Oceanika Nuoto Sturno protagonista: tante medaglie agli interregionali estivi Nuoto Pinnato: numeri importanti per la squadra altirpina, guidata dal tecnico Denis Famiglietti

Nuova prova di forza per l'Oceanika Nuoto Sturno, protagonista al centro sportivo Acquatica di Pignola nei campionati interregionali estivi di nuoto prinnato della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). Numeri importanti per gli altirpini guidati dal tecnico, Denis Famiglietti, soddisfatto per i podi ottenuti dai suoi atleti nell'evento in provincia di Potenza.

I risultati

Il team chiude al secondo posto nella classifica delle società Master con 19 medaglie d'oro, 8 d'argento e 3 di bronzo e al quarto posto nella graduatoria delle società Categoria con 10 medaglie d'oro, 5 d'argento e 2 di bronzo. Record italiano per Angelo Carrabs e podio per Elena Cerundolo negli esordienti B2 nei 50 e 100 metri.

Foto: ?Oceanika Nuoto Sturno