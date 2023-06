Calcio a 5: l'irpina Ficeto leader nell'under 19, ora pronta per la Future Cup Numeri da big per la 17enne di Torella dei Lombardi, protagonista con la PSB Irpinia Futsal

Dalle 20 reti nel campionato under 19 nazionale alla convocazione per la seconda edizione della Future Cup: prosegue la crescita di Federica Ficeto. La calcettista di Torella dei Lombardi, al secondo anno consecutivo con la PSB Irpinia Futsal Ariano Irpino, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento. Nella prima stagione con il club ufitano Ficeto ha firmato 9 reti risultando preziosa per la promozione della squadra in massima serie con la vittoria del torneo e della Coppa Italia di Serie A2.

Dall'A2 alla A1, ora la Future Cup

Poi l'esordio nel massimo campionato con la partecipazione all'under 19 nazionale, dove ha chiuso da prima realizzatrice con le 20 reti, utili per il titolo individuale e per la convocazione nella rappresentativa di categoria per la zona centro-sud da unica calcettista campana per l'edizione 2023 della Future Cup, evento organizzato dalla Lega Divisione Calcio a 5, in programma sabato e domenica a Salsomaggiore Terme con la presenza dei principali talenti del settore maschile e femminile del futsal nazionale.

Foto: profilo ufficiale Instagram Federica Ficeto