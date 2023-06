Fontanarosa: l'Alessandro De Dominicis in Seconda Categoria, sabato la festa Sarà celebrata la vittoria del torneo di terza categoria, ottenuta dopo nemmeno un anno dal rilancio

Sabato, a partire dalle 20.30, presso il parcheggio di viale Libertà, a Fontanarosa, sarà celebrata la vittoria del campionato di terza categoria di calcio dell'ASD Alessandro De Dominicis. La società del presidente Mario Belgiorno invita tutta la cittadinanza per la festa della promozione in seconda categoria.

L'obiettivo societario

"Purtroppo il Covid ha fatto sì che il calcio a Fontanarosa sparisse dopo tanti anni di gloriose vittorie nelle varie categorie e campi regionale fino ad arrivare in promozione per ben due volte e questo ha portato a capire che la nostra comunità non poteva rimanere senza": così l'ASD Alessandro De Dominicis presentò il rilancio del progetto sportivo e calcistico nel comune irpino con la società rifondata il primo settembre 2022. "La decisione nel dare il nome dell’associazione ad Alessandro, scomparso in circostanze tragiche due anni prima, è venuto spontaneo e veloce e il motivo è molto semplice perché Alex (così veniva chiamato comunemente in paese) era un ragazzo solare, ben voluto da tutti e sin da piccolo ha calcato il campo da calcio. Oggi chi va al nostro stadio non potrà togliere lo sguardo da una gigantografia di Alex messa di fronte agli spalti e la sua sagoma è impressa nello stemma della squadra. Lo scopo principale dell’associazione è di promuovere l’esercizio e l’organizzazione di attività sportiva dilettantistiche, in questo caso nella disciplina sportiva calcistica e di includere tutti i ragazzi di Fontanarosa, senza distinzione di razza, sesso e ceto sociale, che vogliono avvicinarsi a questo sport".

L'organigramma

Presidente: Mario Belgiorno

Presidente onorario: Maurizio De Dominicis

Vice presidente: Giuseppe Di Prisco

Segretario: Giuseppe Fucci

Tesoriere: Leonardo D'Urso

Direttore sportivo: Luigi Pasquariello

Direttore generale: Simone Gambino

Allenatore: Tony Giusto

Vice allenatore: Ciriaco Capobianco

Preparatore atletico: Agostino Palmariello

Preparatore portieri: Daniele Forgione

Team manager: Marco De Dominicis

Collaboratore tecnico: Stefano De Dominicis

Addetto stampa: Lucia Grieco

Fotografo: Michele Colucciello