Calcio a 5: Ficeto protagonista nella Future Cup, vince l'Area Centro Sud Un legno colpito nel corso della finale, brividi ai rigori, ma è vittoria nel torneo

Vittoria ai rigori con il risultato di 3-2 per l'Area Centro Sud, guidata dai tecnici Abati e Macchia, contro l'Area Sud nell'atto conclusivo della Futsal Future Cup 2023. Risulta ancora una volta protagonista Federica Ficeto. La calcettista irpina centra il palo nel corso della finale e si decide tutto nella serie di rigori che si apre con gli errori di Cataldo e proprio di Ficeto. Masini firma il 3-2 per la vittoria dell'Area Centro Sud a Salsomaggiore. Ulteriore gioia per Ficeto nel suo percorso di crescita nell'under 19 nazionale e con la prima squadra della PSB Irpinia Futsal Ariano Irpino, già pronta a nuovi obiettivi lungo l'estate e verso il prossimo campionato, che può valere la conferma ad altissimi livelli in ambito nazionale per la 17enne di Torella dei Lombardi.

Futsal Future Cup, i risultati

Finale Terzo Posto

Macro Area Nord - Macro Area Centro Nord 4-5 dtr (1-0 pt, 2-2 st)

Finale Primo Posto

Macro Area Sud - Macro Area Centro Sud 2-3 dtr (0-0 pt, 0-0 st)

Classifica: Centro Sud, Sud, Centro Nord, Nord

Foto: profilo ufficiale Instagram Federica Ficeto