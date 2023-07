Bodybuilding: Zucaro conquista due medaglie a Benevento Argento e bronzo nella gara "The Italian Phoenix" per il cervinarese

Ottime prove nella gara di body building "The Italian Phoenix" per Gianni Zucaro. Il personal trainer e istruttore fitness di Cervinara ha vinto due medaglie nel corso dell'evento tenuto in piazza Risorgimento a Benevento: una d'argento nella categoria body building 70 chilogrammi, l'altra di bronzo nella categoria body building 75 chilogrammi. Grande soddisfazione per l'atleta cervinarese, felice per il risultato conseguito in terra sannita e già pronto per nuovi obiettivi nel percorso individuale.

Foto: Gianni Zucaro