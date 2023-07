Bodybuilding, Zucaro tra i protagonisti del "The Athlete’s Day" Grande soddisfazione per l'atleta di Cervinara quarto nella prova di Caserta

Continuano le soddisfazioni per Gianni Zucaro, personal trainer e istruttore fitness di Cervinara che dopo aver vinto due medaglie a Benevento in occasione della gara di bodybuilding "The Italian Phoenix" , si è ben comportato anche nel “The Athlete’s Day”, nella giornata internazionale dedicata agli atleti specializzati andata in scena a Sant’Andrea del Pizzone a Caserta.

L’irpino ha gareggiato nella prova nazionale entrando nella top six della categoria “Man Physique” concludendo la propria fatica in quarta posizione. Impegno e passione sono alla base dei risultati che Zuccaro sta conquistando nel suo percorso che prevede ancora tante altre emozionanti sfide da affrontare già nel corso del prossimo inverno.