Calcio a 5: la nuova sfida di Federica Ficeto con la Lazio L'irpina: "Mi aspetta una stagione impegnativa, ma allo stesso tempo stimolante"

Ha preso forma una nuova avventura per Federica Ficeto. L'irpina, classe 2005, reduce dall'ottima prestazione nella Futsal Future Cup, in cui si è confermata tra le protagoniste del calcio a 5 femminile italiano, è una nuova giocatrice della Lazio C5 Global e vivrà la stagione 2023/2024 tra la Serie A e il campionato under 19.

"Voglio essere determinante tra under e prima squadra"

"Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso e di indossare i colori della Lazio. - ha spiegato Ficeto ai canali social del club biancoceleste - Guardando al futuro, so che mi aspetta una stagione impegnativa ma stimolante. Spero di essere determinante per l’Under 19 e, allo stesso tempo, di apprendere dalle compagne più grandi e dare il mio contributo anche in prima squadra. Le mie doti? La mia caratteristica principale è di avere il fiuto del gol e di sentire la porta".

Foto: pagina ufficiale Instagram lazio_c5