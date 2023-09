Montoro, brillano in nazionale le atlete della Vis Mediterranea La Klay ha segnato due gol con la Tunisia contro la Nigeria

Fioccano la soddisfazioni per la Vis Mediterranea compagine di serie C femminile che vede i suoi gioielli brillare nelle nazionali. Yasmine Klay che ha giocato in queste ore nella nazionale tunisina ha segnato ben due goal contro la Nigeria. Partita straordinaria quella di Yasmine Klay salutata con grande entusiasmo dai tecnici e dalle compagne della nazionale della Tunisia. In Spagna, altro fronte di grande soddisfazione per tutta dirigenza e il team della Vis Mediterranea, invece brilla in nazionale beach soccer l’estremo difensore Laura Gallego. Con le sue straordinarie parate sta

trascinando la sua squadra ora qualificatasi ai quarti di finale agli Europei. In attesa del loro rientro a Montoro, dove saranno festeggiate da tutti, le compagne di squadra continuano gli allenamenti in vista del prossimo incontro casalingo con il Crotone.