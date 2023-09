ASD Felice Scandone Avellino: è la vigilia dell'esordio a Brindisi Serie B Interregionale: ingresso libero per le gare casalinghe. Fidelity card per sostenere il club

È la vigilia dell'esordio nel campionato di Serie B Interregionale per l'ASD Felice Scandone Avellino di coach Nino Sanfilippo. Alle 18 sarà debutto in trasferta contro la Dinamo Basket Brindisi al PalaZumbo. "La prima di campionato è sempre un’incognita, ci arriviamo dopo un buon precampionato in cui i ragazzi si sono impegnati al massimo. - ha spiegato il tecnico avellinese nella conferenza pre-gara - Giocheremo contro una neopromossa su un campo caldo. Ci sarà grande entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a controllare il ritmo della gara cercando di evitare palle perse e mettendo in campo un’ottima difesa contro il loro miglior giocatore straniero".

Ingresso libero per le gare, fidelity card per sostenere il club

L'ASD Felice Scandone Avellino ha svelato i dettagli relativi all'accesso al PalaDelMauro per le gare casalinghe (la prossima sarà sabato 7 ottobre alle 20 contro la Tecnoeleva Adria Bari). Sarà sempre ingresso libero per gli appassionati e i tifosi all'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Ci sarà comunque la possibilità di sostenere il club di Marco Trasente con la sottoscrizione di una fidelity card (500 euro per la card gold, 100 euro per la card silver, 50 euro per la card bronze).

