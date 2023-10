Del Fes Avellino: testa alla sfida con la Caffè Toscano Pielle Livorno Caridà: "C'è tanta qualità nel roster. Dovrò dare il massimo per avere minuti"

La Del Fes Avellino è al lavoro per la trasferta di Livorno. Domenica (ore 18) la squadra irpina sarà ospite della Caffè Toscano Pielle al PalaMacchia per la seconda giornata del girone A di Serie B. Irpini reduci dalla vittoria all'esordio contro i Fiorenzuola Bees, toscani battuti, invece, al debutto sul parquet della NPC Rieti. "Era la prima ed è stato importantissimo partire bene con una buona cornice di pubblico. - ha spiegato il play/guardia della Del Fes, Matteo Caridà - Era quello che ci aspettavamo. Cerchiamo di fare sempre meglio e di far entrare sempre più gente al palazzetto. Il campionato è molto equilibrato e ci serviva sicuramente l'apporto dei tifosi".

Caridà: "Livello alto ovunque"

"I nomi non fanno la differenza in questo campionato. Il livello dei giocatori è molto alto in ogni squadra, anche in quelle che sulla carta sembrano relegate agli ultimi posti. Fiorenzuola ha lottato e non ce l'ha lasciata facilmente la partita. Siamo stati bravi a tenere duro fino all'ultimo".

"Gruppo di qualità, occorre dare il massimo nelle rotazioni"

"L'atteggiamento sui 40 minuti è fondamentale, rimanendo sempre costanti nella partita sia in difesa che in attacco e facendo le scelte giuste. È importante la panchina, ma in generale l'apporto di tutti. Ogni anno sono tenuto a fare sempre di più. C'è tanta concorrenza in squadra. C'è Miha (Vasl, ndr), ma non solo. La qualità del gioco è alta ed è utile per la mia crescita. Chiaramente devo dare di più per avere minuti in campo".