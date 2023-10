Del Fes Avellino, Crosariol: "Dobbiamo dimostrare di essere forti" Il coach apre la conferenza ricordando Dilas: "Perdita gravissima per tutti"

La Del Fes Avellino è uscita sconfitta dalla quarta giornata di campionato. La Bakery Basket Piacenza ha superato gli irpini con il risultato di 71-74 e nel commento post-gara il coach della Del Fes, Andrea Crosariol, ha rimarcato i rimpianti per la prestazione di squadra, poco decisa nei momenti chiave in termini di fisicità e atteggiamento. Il tecnico ha aperto la conferenza con il ricordo di Samuel Dilas. L'ex Scandone è morto a soli 24 anni. "Prima di tutto il pensiero va a Samuel Dilas. Ci sono cose che vengono prima di tutto. È una perdita gravissima, un ragazzo così giovane", ha sottolineato Crosariol.

Il tecnico: "Si tirano un po' indietro nei momenti decisivi"

"Parlando del match è stata una gara in cui non abbiamo mai preso il comando delle operazioni, che ha dimostrato le carenze a livello caratteriale. Ci sono troppi giocatori che al di là dell'impatto tecnico quando devono metterci qualcosa in più nell'aspetto fisico, agonistico si tirano un po' troppo indietro rispetto ad andare avanti. Come squadra, invece, dobbiamo dimostrare dal primo minuto di essere una delle squadre più forti come è stata costruita per questo campionato. Nelle prime partita l'abbiamo fatto a tratti quando abbiamo giocato contro squadre forti, ma che ti permettono un gioco più chiaro, mentre in questa e nell'esordio con Fiorenzuola sono venuti fuori questi aspetti che ritengo siano mentali".