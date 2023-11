La Scandone Avellino batte l'Angri Pallacanestro (76-61) Serie B Interregionale: vittoria per la squadra di coach Sanfilippo al PalaDelMauro

Finale di 76-61 e l'Itecna Scandone Avellino vince contro l'Angri Pallacanestro. "Si sono fatte sentire le fatiche delle tre partite in 7 giorni. - ha spiegato il coach della squadra biancoverde, Nino Sanfilippo - Ritorniamo alla vittoria contro una squadra che non ha mai mollato, guidati brillantemente dal loro coach di assoluto spessore. Ci ha aiutato l’uscita di Globys per infortunio ma siamo stati bravi in difesa e trovare le giuste soluzioni in attacco. Bravi noi a rendere agevole una gara che poteva apparire abbastanza complicata sulla carta. L’infortunio di Cianci ci ha permesso, stranamente, anche di crescere. Abbiamo trovato soluzioni diverse, giochiamo con i 4 piccoli che ci permettono di sperimentare tatticismi diversi. Quando rientrerà Cianci (domani sosterrà un altro esame strumentale) lo inseriremo nuovamente senza problemi e ci assesteremo diversamente. Bello vedere tanti bambini in campo a fine partita, era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati all’inizio di questo nuovo corso". Nel prossimo turno la Felice Scandone Avellino sarà impegnata nel difficilissimo match in trasferta contro la Virtus Molfetta in programma domenica prossima con palla a due alle 20.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Girone G

Settima Giornata

Itecna Scandone Avellino - Angri Pallacanestro 76-61

Parziali: 18-19, 23-12; 16-12; 19-18

S. Avellino: D’Offizi 7 , Sanchez 26, Scolpini, Bianco 18, Mazzagatti 10, Soliani 11, Pichi 6, Trapani 9

Imbimbo. All. Sanfilippo

Foto: ufficio stampa Felice Scandone