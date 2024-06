Atletica: si avvicina il XXXVII Meeting Internazionale Trofeo Città di Avellino Il regolamento della kermesse in programma mercoledì 10 luglio a partire dalle 16

Ultimi dettagli presentati con invito e programma dall'organizzazione per il XXXVII Meeting Internazionale di Atletica Leggera Città di Avellino (31^ Coppa "Ada Giordano Contino"). Appuntamento alle 16 di mercoledì 10 luglio al Campo Scuola Coni di via Tagliamento.

Il programma

Ore 10.30 - conferenza stampa con le autorità e gli atleti in gara

Ore 14.30 - ritrovo giuria e concorrenti

Ore 15.30 - 80 HS C/E-GIAV - C/I-C/E - LUNGOC/E

Ore 15.45 - 100 HS C/I

Ore 16.05 - 1.000 cadetti

Ore 16.15 - 1.000 cadette-alto c/i

Ore 16.30 - Lungo Ass/e- DISCO C/I-PESO C/E - 100 Ass/i

Ore 16.50 - 100 Ass/e

Ore 17.20 - 60 CIP - DISCO Ass/e

Ore 17.10 - METRI 80C/E

Ore 17.20 - m 80 c/i

Ore 17.30 - Lungo Ass/i - ALTO ASS/I 400 senior-master - non agonistica

Ore 17.40 - eventuale finale 100 A/I

Ore 17.50 - eventuale finale 100 A/e

Ore 18.00 - 400 Ass/i

Ore 18.15 - 400 Ass/e

Ore 18.25 - 800 Ass/e

Ore 18.30 - GIAVELLOTTO ASS/I

Ore 18.40 - 1.500 Ass/i

Ore 19.00 - 5.000 Ass/i

Incontro rappresentative cadetti/e

Basilicata - Calabria - Campania - Lazio - Molise - Puglia

Programma tecnico

Orario provvisorio ore 12.00 - ritrovo per colazione e conferma iscrizioni

Ore 15.30 - 80HS C/E, GIAV.C/I e C/E, LUNGO C/E

Ore 15.45 - 100HS C/I

Ore 16.05 - 1.000 C/I

Ore 16.15 - 1.000 C/E- ALTO C/I

Ore 16.30 - DISCO C/I PESO C/E

Ore 17.10 - 80 C/E

Ore 17.20 - 80 C/I

Regolamento

Ogni rappresentativa potrà schierare al massimo 2 atleti/e per gara. Ogni atleta può partecipare ad una sola gara. Ad ogni gara saranno attribuiti 20 punti al primo, 18 al secondo, 16 al terzo e poi a scalare di 1 punto per tutti gli altri atleti regolarmente classificati. La classifica per Regioni Cadetti/e sarà determinata sommando i migliori 6 punteggi ottenuti in 6 gare diverse. Ad ogni rappresentativa sarà offerta la colazione a sacco per un massimo di 24 atleti/e + 2 accompagnatori + 1 autista. L’Impianto è dotato di pista in spor tflex e gli atleti dovranno calzare scarpe con chiodi lunghi non oltre i 6 mm. Il cronometraggio sarà effettuatoa cura della F.I.Cr. con servizio fotofinish.

Il regolamento

Ogni società potrà prendere parte al meeting con un numero illimitato di atleti. Ogni atleta, nel corso della manifestazione, potrà prendere parte ad una sola gara. Le iscrizioni vanno inoltrate, entro le ore 12.00 del giorno 08 luglio 2024 indicando il migliore risultato degli anni agonistici 2023 e 2024, il codice di Società ed il recapito telefonico. Le iscrizioni si dovranno effettuare, online, obbligatoriamente entro e non oltre il giorno 8 luglio 2024.

Programma gare maschile meeting e minimi di partecipazione

- A/J/P/S (ASS/I) - m.100 (11”24) - m.400 (50”74 ) - m.1500 (4’12”) - m. 5000 (15’20”) - Lungo (m.6,40) - Salto in alto (metri 1,90) - Giavellotto (metri 48,00)

Attività

- Senior - master/m m 35 ed oltre - m.400. - C.I.P. - m 60.

Rappresentative cadetti/e come da programma allegato e parte integrante della manifestazione

Programma gare femminile meeting: - A/J/P/S (ASS/E) – lungo –disco; - m.100 –m. 400 – m. 800. Le società della Regione, nel caso non abbiano già iscritto atleti con il minimo, possono iscrivere, per le gare maschili, un atleta con i seguenti minimi: - m.100 (11”64); - m.400 (53”10 ); - m. 1500 (4’38”); - m.5000 (16’20”) - Alto m. 1,8; - Lungo m. 6.20; - Giavellotto m.42,00. Le iscrizioni, pena la nullità delle stesse, dovranno essere confermate presso l’addetto ai concorrenti almeno un’ora prima dell’inizio della gara. Gli atleti dovranno, senza ulteriore chiamata, mettersi a disposizione dell’addetto ai concorrenti 20’ prima della gara, pena la loro esclusione. Tutte le gare di corsa, con la possibile eccezione dei m. 100 maschili e femminili, verranno disputate per serie, quelle di concorso secondo le norme RTI.

Premiazioni maschili e femminili: - al primo, secondo e terzo classificato di ogni gara: medaglia; - all’atleta che conseguirà la migliore prestazione tecnica della Manifestazione sarà assegnata una coppa o una targa; - all’allenatore di cui sopra targa o coppa; l’organizzazione del Meeting, per onorare la memoria della signora Ada Giordano Contino, Atleta, Giudice di gara e Scrittrice, ha deciso di assegnare un artistico Trofeo all’atleta che, nell’ambito delle gare femminili, conseguirà la migliore prestazione tecnica.

Eventuali altri premi saranno comunicati prima delle gare. Eventuali reclami dovranno essere presentati, i n prima istanza, verbalmente agli arbitri delle gare cui si riferiscono e, in seconda istanza (tassa come previsto dai regolamenti), al giudice d’appello nei termini previsti dal RTI. È in vigore la convenzione assicurativa federale. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.

L'appello del coordinatore della manifestazione, Giuseppe Saviano: "Ribadiamo, come parte integrante del presente regolamento, che le società e, naturalmente, tecnici, atleti e dirigenti sono tenute ad osservare rigorosamente quanto stabilito dalla FIDAL. L'iscrizione gratuita non consente il mancato rispetto del lavoro di tutti coloro impegnati nell'organizzazione e nella buona riuscita della manifestazione".