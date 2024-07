Basket: la Del Fes Avellino saluta Federico Burini "Le strade ora si separano, ma assieme ai tuoi compagni hai scritto la storia"

Federico Burini non farà parte del roster della Del Fes Avellino nella stagione 2024/2025. Il playmaker classe '93 non proseguirà la carriera in Irpinia. Primo annuncio in uscita da parte del club irpino al lavoro per l'allestimento della squadra che parteciperà al campionato di Serie A2. La Del Fes ha ufficializzato gli accordi con Lucas Maglietti, Mikk Jurkatamm e Antonino Sabatino e le conferme di Aleksa Nikolic, Matias Bortolin e Armando Verazzo. L'obiettivo è la definizione di un roster da 10 giocatori più 2 del settore giovanile dal doppio tesseramento.

La nota ufficiale del club sui canali social

"Prezioso in regia ed un muro difensivo nei momenti importanti, Federico Freddo Burini è stato uno degli artefici della nostra promozione. Le strade ora si separano, ma assieme ai tuoi compagni hai scritto la storia. Grazie di tutto Buro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino