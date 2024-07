Atletica, Saviano: "Pronti a un meeting di Avellino ricco di novità" Le parole del delegato Coni Avellino a poche ore dall'evento al Campo Scuola Coni di via Tagliamento

Conferenza di presentazione e alle 15.30 ecco il XXXVII Meeting Internazionale di Atletica Leggera Città di Avellino (31^ Coppa "Ada Giordano Contino") al Campo Scuola Coni di via Tagliamento. "Il fiore all'occhiello di questa edizione sarà la prova dei cadetti con la partecipazione delle rappresentative di Abruzzo, Puglia, Molise, Lazio, Campania e Basilicata. - ha spiegato il delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano - Siamo contenti dei numeri che presentano questi ragazzi nell'ingresso alla gara e speriamo di replicarli nel corso del meeting. Attendiamo tanti spettatori sugli spalti per gare interessanti e ricche di novità. Ringrazio la FIDAL nazionale e regionale per l'impegno profuso e tutti gli atleti che parteciperanno al meeting. Avellino resta centrale per gli eventi di questo tipo e per l'attività di atletica leggera nel territorio regionale".

Il programma e il regolamento