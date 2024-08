Avellino Basket, Mussini: "Pronto a un doppio ruolo" "La costanza e la reazione ai momenti difficili faranno la differenza nel cammino"

"Mi ritrovo ad essere il giocatore più esperto per questa categoria. All'apporto individuale che dovrò garantire in campo si legherà l'importanza di aiutare gli altri nel nuovo contesto". Così Federico Mussini ha presentato i primi passi per l'Avellino Basket nella preseason 2024 verso la stagione di Serie A2: "Sarà un doppio ruolo che mi piace. Non vedo l'ora di iniziare".

"Conterà la capacità di reazione nei momenti difficili"

"Per una neopromossa è difficile fare pronostici di inizio stagione. Dovremo dare il massimo. - ha spiegato l'esterno della squadra irpina - Il campionato sarà di alto livello. Non si potrà dare nulla per scontato. Dovremo prepararci in questo mese per farci trovare pronti e dare il massimo. Sarà un torneo bello e avvincente. Non ci saranno gare dall'esito scontato. La costanza e la reazione ai momenti difficili faranno la differenza nel cammino. Le mie sensazioni sull'ambiente? Ho percepito entusiasmo nel gruppo, giovane e determinato. Stiamo bene insieme. Non è semplice vederlo subito. Dovremo proporlo anche in campo. La sfida Avellino? Mi ha dimostrato di volermi. Mi interessava questo. È una piazza che arriva da un campionato vinto. Spero che il pubblico confermi l'entusiasmo visto sul finale della scorsa stagione".

"Giocherò da guardia, ma con minuti da playmaker"

"Ho grandi ricordi. Era un'altra società, ma ho percepito che Avellino apprezza sempre il basket e spero questa squadra possa dare il via a un nuovo ciclo di emozioni. Il mio ruolo in campo? Giocherò da guardia, ma avrò minuti da play. Mi piacciono i due ruoli e farò quanto occorrerà alla squadra in quel momento. Cervi e Pini? Li ho sentiti e mi ritrovo in ciò che mi avevano detto. Sono in una città tranquilla, non molto grande, ma che garantisce comodità e mi sto trovando benissimo".