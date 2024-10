Rossi: "Avellino Basket in fiducia, squadra aggressiva" Le parole del coach della Real Sebastiani Rieti, avversaria degli irpini in serata

Alle 20.30 sarà palla a due al PalaDelMauro tra la Real Sebastiani Rieti e l'Avellino Basket per la seconda giornata del campionato di Serie A2. Prima gara casalinga nel secondo livello nazionale per la società irpina e grande attesa per l'esordio al PalaDelMauro.

Il coach di Rieti: "Dovremo essere molto precisi"

Ecco il commento pre-gara del coach della squadra laziale, Alessandro Rossi: "Giocheremo con una squadra in fiducia che ha raccolto una grande vittoria nella prima giornata contro Brindisi. Dobbiamo alzare assolutamente il livello di allerta perché avranno grande voglia di esordire in casa davanti al loro pubblico. - ha spiegato il tecnico della RSR - Sono una squadra aggressiva, come già visto in amichevole, dovremo essere molto precisi e strutturati mentalmente per far fronte alle difficoltà della partita, anche perché con il turno infrasettimanale il tempo di preparazione diminuisce e quindi c’è bisogno di essere focalizzati al meglio sul fare le nostre cose".

I dettagli della prevendita biglietti

"La S.S. Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i singoli biglietti per la gara Avellino Basket - Real Sebastiani Rieti in programma domani al PalaDelMauro alle 20.30 e valida per la seconda giornata di campionato di A2 OldWildWest. I tagliandi potranno essere acquistati online sul portale go2 o presso tutti i rivenditori autorizzati. Allo stesso tempo è attiva la vendita al botteghino del Palazzetto dello Sport che rispetterà i seguenti orari: mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 17.

I prezzi: Curva Sud 5 euro, Tribuna Terminio Inferiore 18 euro, Tribuna Terminio Superiore 12 euro, Tribuna Vip 40 euro, Tribuna Montevergine Inferiore 18 euro, Tribuna Montevergine Superiore 12 euro, Tribuna Vip 40 euro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket