Basket: stasera Scandone Avellino - Virtus Molfetta al PalaDelMauro Palla a due alle 20 per la seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale

Dopo il 20-0 a tavolino contro Canasium Basket in serata la Scandone Avellino affronterà la Virtus Molfetta al PalaDelMauro per la seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale. "Un match che arriva dopo una non-gara. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo - Dobbiamo tenere presente che sarà la nostra prima partita. Da parte mia c'è molta curiosità per capire a che livello di crescita siamo nel percorso. Non è la Molfetta dello scorso anno. Ha ringiovanito e, quindi, avrà nell'entusiasmo la volontà di colmare qualche lacuna tecnica. Dobbiamo interpretare la gara con decisione giocando con una fase difensiva adeguata e con equilibrio in attacco. Dovremo essere aggressivi sulle chiamate di pick 'n' roll, ma innanzitutto dovremo limitare i loro punti di forza".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948