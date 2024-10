ASD Taekwondo Avellino d'argento e bronzo. Guerriero è vice campione italiano Iuliano: "Sono contento delle due medaglie conquistate e dell’esperienza vissuta dai miei ragazzi"

Nello scorso weekend, a Caorle, si sono tenuti i campionati italiani di Taekwondo cinture rosse junior/senior a cui hanno preso parte quattro atleti dell'Asd Taekwondo Avellino accompagnati dal maestro Aniello Iuliano. Nella giornata di sabato sono saliti sul tatami i due rappresentanti delle categorie junior Antonio Vinciprova e Carmine Guerriero. Quest’ultimo, dopo una semifinale avvincente, giunge in finale dove, purtroppo, cede il passo al suo avversario dopo un match molto combattuto. Con questo risultato Guerriero porta a casa un argento e il titolo di vicecampione italiano. Nessuna medaglia per Antonio Vinciprova che termina la sua gara solo ai quarti di finali.

Iuliano: "Ora guardiamo alle prossime competizioni"

Nella giornata di domenica, dedicata ai senior, spicca la prestazione di Bruno Di Gennaro che, nonostante sia un debuttante delle categoria, riesce a conquistare uno splendido terzo posto dominando gli incontri precedenti e concedendo la finale all’avversario con uno scarto di pochi punti. Infine, Giuseppe Colarusso che, sopraffatto dell’emozione, non riesce mettere a frutto le sue abilità e si deve accontentare del quarto posto. Soddisfatto il maestro e presidente della società biancoverde, Alfonso Iuliano: "Nonostante il risultato non rispecchi le aspettative che avevamo sulla gara, sono contento delle due medaglie conquistate e dell’esperienza vissuta dai miei ragazzi. Ora guardiamo alle prossime competizioni, continuando ad allenarci presso la nostra sede al Country Sport di Picarelli. Ringrazio come sempre - conclude - le famiglie degli atleti che ci danno fiducia e supporto sia negli eventi locali che in occasione delle trasferte".