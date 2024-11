Motori: il pilota avellinese Alessio Ascione riconquista la coppa Italia slalom Un percorso, a bordo della sua fiat uno Turbo, cominciato a marzo con lo Slalom di Massalubrense

Il giovane pilota avellinese, Alessio Ascione, della scuderia irpina power car competition ha conquistato per la seconda volta consecutiva la coppa Italia slalom Aci sport 3^ zona (Lazio, Campania, Molise) del gruppo A.

Un risultato di grande importanza ottenuto grazie alla determinazione e alla dedizione, oltre che ovviamente al talento, espressi nella stagione motoristica appena conclusa, che va ad impreziosire il Palmarès di uno sportivo che a soli 21 anni si è già fatto conoscere ed apprezzare sui tracciati su cui ha gareggiato.

Un percorso, a bordo della sua fiat uno turbo, cominciato a marzo con lo slalom di Massalubrense, in provincia di Napoli, proseguito poi con la competizione di San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, lo slalom della Laura in Irpinia, la gara di Santopadre nel Frusinate e per concludere quella di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano.

Un percorso mai scontato, che tappa dopo tappa, ha consacrato il pilota alla vittoria dell'ambito trofeo.

Il 2024 è stato un anno ricco di sfide Alessio, che ha anche esordito, avendo al suo fianco un esperto navigatore come Giovanni Ascione, suo padre, nel mondo dei rally, partecipando alla gara di Porta del Garagano, in provincia di Foggia, valevole per il Campionato italiano, con l'unica vettura di un marchio italiano della competizione.

Una stagione, insomma, ricca di soddisfazioni che hanno preso forma anche grazie all'impegno costante dello staff della scuderia e del preparatore Laudati corse e al significativo supporto degli sponsor. Un'esperienza intensa e proficua che lancia Ascione verso nuovi traguardi, insieme all'intero team.