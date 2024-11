È la vigilia di Avellino Basket - HDL Nardò: i numeri della sfida Serie A2: domani alle 18 il match al PalaDelMauro con gli irpini a caccia dell'immediato rilancio

Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, l'Avellino Basket ospiterà l'HDL Nardò Basket per l'immediato rilancio dopo il ko con rimpianti contro la capolista RivieraBanca Basket Rimini. Le due squadre si sono già affrontate nella preseason a Sansepolcro: "una gara vinta agevolmente dagli irpini, ma il precampionato, si sa, è totalmente diverso da quello che è il campionato. - sottolinea il club irpino - Ci si aspetta una partita molto combattuta, in cui tutti i componenti dell’Avellino Basket dovranno dare il proprio contributo. Nardò realizza 75 punti di media, il 54 per cento da 2, il 36 da 3 e il 69 dalla lunetta (33.5 i rimbalzi totali per gara). Il miglior realizzatore è Woodson con 18.5 punti di media, seguito da Stewart con 14.1 e Mouaha con 12.7. Il quarto marcatore è l’irpino Antonio Iannuzzi con 12.4 punti di media. Avellino Basket risponde con 75.2 punti di media, i biancoverdi devono migliorare nel tiro dalla lunga distanza, in campionato si ha il 28 per cento, ma si è reduci dal 3/18 di Rimini".

I due roster

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortlini, Nikolic Perfigli, Chinellato. All. Alessandro Crotti

HDL Nardò Basket: Woodson, Ebeling, Nikolic, Iannuzzi, Donadio, Mouaha, Stewart, Rapetti, Thioune, Zugno. All. Luca Dalmonte